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وليد سليمان يشارك في مران الاهلي بعد تعافيه من كدمة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وليد سليمان، لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ، واشتكى سليمان من كدمة في القدم، واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي أمس، فيما شارك اليوم في مران الفريق الذي انطلق في الرابعة عصرا، ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمرحلة ما بعد التوقف.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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