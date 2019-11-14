شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم معسكره المغلق استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المنتخب الاول لكرة الصالات معسكره المغلق الذي استمر لستة أيام ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات بطولة الامم الافريقية المغرب 2020 والمقرر لها يناير القادم . وأدي المنتخب الوطني تدريباته بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر تحت اشراف هشام صالح المدير الفني و نادر محمد رشاد المدرب العام وعادل عبده الحداد طبيب وخاني محمد درويش اخصائي التأهيل. وتضم قائمة المنتخب 16 لاعب هم جمال عبد الناصر ومحمود عبد الوهاب وعبد الرحمن عباس والمعتز بالله سامي ومصطفي عيد واحمد عبد القادر وعبد الرحمن عيد ومحمد منصور وصابر سيد ومؤمن عبد الرؤوف ومهند حنفي ومحمد عبد الحميد وخالد عبدالله ومصطفي عبدالمجيد ومحمد سعيد وابراهيم عوض. وركز هشام صالح خلال المعسكر علي النواحي البدنية والفنية واطمأن علي مستوي معظم اللاعبين خاصة صابر سيد الذي ارتفع مستواه بشكل ملحوظ ومحمد منصور العائد للمنتخب بعد فترة غياب بالاضافة الي الثلاثي تحت السن مواليد 2000 المنضمين حديثا للمنتخب عبد الرحمن عباس و مصطفي عبد المجيد ومؤمن حمدان Advertisements واكد هشام صالح انه حقق استفادة كبيرة من خلال هذا المعسكر مشيرا الي ان الجميع يهدف للفوز بلقب بطولة افريقيا القادمة واشار الي ان منتخب الصالات تلقي دعوه لمواجهة منتخب السعودية 24 نوفمبر وديا وينتظر موافقة مجلس ادارة الاتحاد بالاضافة اجراء اتصالات ببعض الدول مثل رومانيا اوكرانيا والمانيا لاقامة سلسلة من المباريات الدولية القوية قبل البطولة هذا بخلاف معسكرين في ديسمبر المقبل ووجه هشام صالح الشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة متمثلا في الدكتورة سحر عبدالحق المشرف علي كرة الصالات مشيدا بمجهوداتها وإصرارها علي تلبية مطالب المنتخب الوطني. يذكر ان منتخب مصر لكرة الصالات يحتل المركز ال 21 في التصنيف الدولي والمركز الاول افريقيا وعربيا وكان قد احتل المركز الثاني في بطولة الامم الافريقية الماضية.

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