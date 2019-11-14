شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. كيف رد صالح جمعة على عروض الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عروضا مُغرية من أندية محلية وخارجية خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير المقبل.

واستغلت هذه الأندية عدم مشاركة صالح جمعة مع الأهلي بشكل مستمر فى المباريات خلال الموسم الحالي، وعرضت ضمّه في يناير المقبل.

ولم يُشارك صالح جمعة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في أي مباراة رسمية حتى الآن خلال المباريات الستة التي خاضها الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري وحقق خلالها فايلر الفوز جميعاً.

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