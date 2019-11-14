شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، عروضه القوية ببطولة العالم الفردية المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تبلغ 355 ألف دولار، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وفاز طارق مؤمن على منافسه الألماني سيمون روزنر المصنف السادس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-7, 11-6, 11-6 .

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ويترفب طارق مؤمن الفائز من مباراة مروان الشوربجي المصنف العلشر عالميا والنيوزلاندي بول كول المصنف الخامس والتي تقام في الدور نصف النهائي.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.