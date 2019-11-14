شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2004 يفوز على الإسماعيلي 7/0 في دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة مواليد 2004 بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بنتيجة 7/0 في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن مباريات دوري الجمهورية وبالتحديد الجولة العاشة، وأقيمت مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب الأول في مدينة نصر، وشهدت المباراة تألق واضح من الأهلي فيما قدم الإسماعيلي واحدة من أسوأ مبارياته.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق مصطفى أبو الخير (هدفان)، ومحمد أسامة "ميدو" (هدفان)، وعبد الرحمن ممدوح (هدفان)، وهدف واحد لعمر جودة.

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بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٢١ نقطة، فوزه في ٦ مباريات وتعادله في ٣ مباريات، وهزيمته مرة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ - ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ - ٢، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر - ٢، وتعادل مع الجونة ١ - ١، وفاز على إنبي ٦ - ١، وعلى سموحة ٣ - ٢، وتعادل مع حرس الحدود سليياً، وفاز على الأسماعيلي ٧ - صفر، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وسيد الغزاوي طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.