شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم برباعية على الأميرية فى الشوط الأول ودياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الاول من مباراة الزمالك أمام فريق الأميرية باللقاء الودي الذي يجمعهما حالياً بملعب النادي الأبيض، ضمن استعدادات أبناء ميت عقبة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.
وتقدم الزمالك بأربعة مقابل هدف، سجل أهداف الفريق الأبيض كل من كريم بامبو في الدقيقة 26 ويوسف أوباما في الدقيقة 33 من ركلة جزاء وعمر السعيد في الدقيقة 35 وشيكابالا في الدقيقة 41 بينما سجل الاميرية هدفه الوحيد في الدقيقة 37.
ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري الممتاز بمواجهة إنبى يوم 25 من شهر فبراير الجارى بجانب خوض مواجهة مازيمبى يوم 30 من الشهر الحالى أيضا فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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