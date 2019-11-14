الكاميرا تصطاد جاريث بيل مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن العلاقة بين النجم الويلزي جاريث بيل، وإداره نادي ريال مدريد الإسباني قد أوشطت على النهاية.

ففي واقعة تسلط الضوء مجددا على العلاقة السيئة بين جاريث بيل والجهاز الفني لريال مدريد الإسباني، التقطت الكاميرات اللاعب وهو يغادر ملعب “سانتياجو بيرنابيو” قبل نهاية مباراة فريقه أمام جلطة سراي التركي، الأسبوع الماضي.

صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، ذكرت أن جاريث بيل غادر الملعب قبل صافرة النهاية، مضيفة أنه قام بالأمر نفسه في وقت سابق خلال مباراتي ليجانيس وريال بيتيس.

الصحيفة علقت على الواقعة بأنه يبدو أن بيل لا يهتم كيف يلعب فريقه أو ما هي نتيجة المباراة، حيث أنه دائما يغادر الملعب مبكرا.

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عدسات المصورين كانت قد رصدت اللاعب وهو يغادر ملعب “سانتياجو برنابيو” بسيارته، قبل إعلان الحكم نهاية اللقاء، في إشارة إلى تدهور العلاقة بين بيل والمدير الفني زين الدين زيدان.

صحيفة “سبورت” أوضحت أن بيل، الذي استبعده زيدان من اللقاء، خرج قبل 8 دقائق من صافرة النهاية، مما يشير إلى أنه لم يشاهد هدفي زميليه كريم بنزيمة ورودريجو، الأخيرين في سداسية الفريق الملكي.

اللائحة الداخلية لريال مدريد تمنع اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباريات، مغادرة الملعب قبل دخول الدقائق العشرة الأخيرة، وهو ما نفذه جاريث بيل حرفيا.

الريال كان قد فاز بسداسية نظيفة على ضيفه جلطة سراي، الأربعاء، وقطع خطوة نحو التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.