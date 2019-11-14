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شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يمدح في ميسي علي حساب رونالدو والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أنه كان يتمنى اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة الحالي.
وأبدى بيليه إعجابه بشخصية كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وأكد دعمه لمواطنه نيمار، وأمله أن يصل إلى فترة أفضل في مسيرته.
ورفض بيليه اختيار اللاعب الأفضل في العالم حاليًا، لكنه اعترف بأنه كان يرغب في اللعب بجانب ليونيل ميسي نجم برشلونة.
واجاب بيليه وعن أصعب مدافع واجهه، أجاب: "الإيطالي تراباتوني، فهو لم يكن مثل الإنجليز أو الأرجنتينيين الذين كنت أتفوق عليهم".
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