نجم يوفنتوس يقترب من مانشستر يونايتد

الخميس 14 نوفمبر 2019

ذكرت صحيفة "توتو سبورت"أن ماندزوكيتش يحلم بالذهاب إلى مانشستر في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية العام الجاري، من أجل الاستقرار والتأقلم بشكل جيد مع الفريق، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، بدايةً من 1 يناير.



وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد، توصلا إلى اتفاق بالفعل، لكنه غير رسمي، حول تدرب النجم الكرواتي مع الشياطين الحمر، في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ماندزوكيتش استبعد من قائمة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، كما أبعده المدرب ماوريسيو ساري عن المسابقات المحلية أيضًا، بالإضافة إلى أنه لا يتدرب مع الفريق الأول لليوفي، باتفاق مع إدارة النادي، تمهيدًا لرحيله في الميركاتو الشتوي.