المميز في البدري مع الوطني واختلافه عن أجيري وكوبر

الخميس 14 نوفمبر 2019

خاض منتخب مصر تجربتين إحداهما ناجحة لحد كبير والأخرى فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تجربتي المدرسة اللاتينية مع الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيسي خافيير أجيري.



هيكتور كوبر رجل احتباس الدماء وتعكير صفو الأنصار

يكذب من يقول أنه فشل مع ما أوكل إليه من مهام، بحيث أنه نجح بإعادة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب ثلاث دورات كاملة، بل ونجح بالتغلب على منتخبات غانا والمغرب وبوركينا فاسو من كانت أقوى المنتخبات وفقا للأرقام والإحصائيات حينها مه الوصول لنهائي خارج إطار التوقعات تماما، ثم التأهل لكأس العالم ٢٠١٨ بصدارة الترتيب وقهر غانا مجددا ذهابا بالفوز وإياب بالتعادل، هو بطبعه دفاعي بحت لكنه نجح بكل ما سبق وفشل في كأس العالم ولكن أعاد مصر للواجهة العالمية بعد ٢٨ عاما من الغياب.

لم يكن لديه ما يميزه من ابتكارات أو أفكار جديدة بطرق أخرى بكرة هي ٤٢٣١ عقله واقعي لايهمه ما يريده الجمهور ولكنه الأهم لديه النجاح ولمس هذا الجميع، بينما كانت رغبة الجمهور بالتحرر من الدفاعي وخلق فرصة بالهجوم اكثر والتسديدات واو واو من مشاهد كانت فقط أيام منتخب المعلم "حسن شحاته" ذات الحظ الكبير بجيل من المواهب العديدة صاحبة الأقدام والرأسيات والخبرات الكبيرة.

ملحوظة ان تمت معاقبة "كوبر" على فشله بالمونديال فالأولى أن نذكر أن مصر سبق لها مع الراجل الجينرال "محمود الجوهري" اللعب بذات الواقعية وليست الطريقة ووقتها تعادل الفراعنة أمام أبطال يورو ٨٨ المنتخب الهولندي وكادوا بالتغلب على المتتخبات الأخرى وتكرر ذات الأمر حينما حصدت مصر إشادات جامة عن مباراة الافتتاح أمام الأوروجواي وحصول الشناوي على جائزة رجل المباراة "مان أوف ذا ماتش" إذا هو ذات الأمر ويبقى الموضوع برمته بيد المدير الفني لأن الأجد والأعلم بما لديه من امكانيات ولا يوجد مدرب يعشق الفشل.

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أجيري العنيد ذات الخروج المهين الأكبر بتاريخ مصر في الكان

تولى المكسيكي "خافيير أجيري" رغم شكوك عديدة حوله، كانت بدايته جيدة هلامية وهمية أي الجميع خدع بلقاءات في المتناول تم تسجيل خماسيات ورباعيات خلالها لحين البطولة والأداء المهتز مع علامة كاملة وهمية أخرى، حتى الاصطدام بالواقع والخسارة من جنوب أفريقيا بهدف هذلي.

وكان كل هذا نتيجة لعمل المكسيكي بعقله وحده دون الاعتماد تماما على الجهاز المعاون والاكتفاء بكل الصلاحيات لنفسه، مما أدى لخروج مهين وظلم عدة لاعبين أقربهم كهربا والشحات وعبد الله جمعة وأخرين كانوا الاحق لتمثيل المنتخب من أشباح وجدت لكونهم محترفين فقط.

البدري والعودة للمدرسة المحلية المصرية

لو ذكرت كم نجاحات التجارب المدربين المصريين مع المنتخب لاحتاج لمجلدات لن تستطيع الاحتفاظ بكل هذا التاريخ، لذا كان الواجب العمل بتولي حسام البدري المهمة خلفا لأجيري وتحقيقه انتصارين وهميين وديا.

لم يفلح البدري بإظهار مقومات المنتخب الهجومية، التي بحث عنها المصريون من متعة حقيقة فهم بطبهم جمهور ذواق للعبة الحلوة والجمل التكتية، إلا أنه نجح بصنع وسط ملعب مختلط بين القوة في استخلاص الكرات وقطع الهجمات مع شن عدة فرص والوصول بأكثر من طريقة مختلفة هو ليس بواقعي ولكنه مدرب يرى ما يمكن تحقيقه فهو بطبعه هجومي بحت أو لنقل متوازن ولياليه الذهبية مع المارد الأحمر خير شاهد.

إذا ما يميز حسام البدري هو شخصيته القيادية وهو ما كان به كوبر القياد والصرامة بآن واحد إضافة لاختلافه عن الثنائي بصنع جمل مختلفة وعدم الالتزام بالتمركز الدفاعي وإعطاء الحرية بتعليمات واضحة عندما تكون الأمور سانحة، فيما يعد من النوع غير المهتز حينما يكون متأخرا بالنتيجة عكس كوبر وأجيري فعلى الرغم من صرامة وخبرات الثاني، إلا أنهم يعجزون عن وضع أية حلول بديلة، بينما البدري أوقات كثيرة يتخلله طابع المغامر ويلقي بكل أوراقه لينجح بالعودة في النتيجة ثم التخطيط للتقدم والانتصار وقلما فشل معه هذا الأمر وأخيرا لا يمكن لأحد التدخل بعمله وهي نقطة حاسمة تجعله الأفضل.

وختاما نبذة قصيرة عن مدربي المهام الصعبة، في العام ١٩٨٦ ساهم عبده صالح الوحش بتواجده في الجهاز الفني لتتويج مصر بالبطولة الإفريقية ثم الجوهري وحنكته عام ٩٨، وأخيرا المعلم حسن شحاته ثلاثية الأمم ٢٠٠٦/٢٠٠٨/٢٠١٠ والتغلب على إيطاليا بهدف حمص بالقارات، ويا فاتح التاريخ أعطي للبدري دوره معهم.