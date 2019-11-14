الامارات | المنتخب السعودي يحقق "ريمونتادا" بهدفين قاتلين في 4 دقائق أمام أوزبكستان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلبت السعودية الطاولة على أوزبكستان بتسجيلها هدفين في الدقائق الخمس الاخيرة لتخرج فائزة 3-2 في طشقند الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وضربت السعودية عصفورين بحجر واحد لانها ازاحت اوزبكستان منافستها الرئيسية، عن صدارة المجموعة رافعة رصيدها الى 8 نقاط مقابل 6 لاوزبكستان. وتضم المجموعة ايضا فلسطين واليمن اللتين تلتقيان لاحقا. وتقدمت أوزبكستان مرتين الاولى بواسطة ألدور شومورودوف (16) وعادل سلمان الفرج من ركلة جزاء (23)، والثانية عبر اوتابيك شوكوروف (56 من ركلة جزاء)، قبل ان ترد السعودية بهدفين قاتلين عبر الفرج أيضا (85) وسالم الدوسري (89). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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