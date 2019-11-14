شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يقود هجوم الفراعنة و«الشحات» أساسيًا أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام البدري، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتي من المنتظر انطلاقها في تمام السادسة مساءً.

وشهد التشكيل عودة محمود كهربا للمشاركة مع المنتخب بعد غياب أكثر من عام كامل، كما يشارك حسين الشحات أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أمام ليبيريا.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد فتحي

الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، حسين الشحات