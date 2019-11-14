شكرا لقرائتكم خبر عن بطل سابق للبريميرليج يوضح كيف خدم الحظ «صلاح» في هدفه أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة نادي بلاكبيرن، والذي قاده للفوز بالدوري الإنجليزي موسم 1994-1995، تيم شيروود، كيف خدم الحظ النجم المصري محمد صلاح في هدفه أمام مانشستر سيتي.

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وخلال تحليل الهدف ببرنامج «إي بي إل توك»، لفت «شيروود» إلى أن اللاعب الذي كان من المفترض أن يراقب «صلاح» ليس فيرناندينيو، الذي كان على بعد بضعة خطوات من المصري، بل أنجيلينو، موضحًا: «سبب عدم وجود أنجيلينو في موقع رقابة صلاح هو أننا رأيناه في وقت سابق يأخذ بضعة خطوات للأمام، والآن الهجمة انطلقت بسرعة كبيرة وقام ترينت بتغيير الملعب بشكل رائع إلى روبيرتسون، والآن هو (أنجيلينو) أصبح في المطاردة، ومع سرعة الكرة العرضية وسرعة مو صلاح فمن المستحيل أن يعود إلى منطقة الخطر».

ويرى مدرب توتنهام الأسبق أن هدف «صلاح» كان «لا يمكن إيقافه رغم رؤية المبالغون في الانتقاد»، مستطردًا: «بالطبع يمكنك إيقافه يمكنك أن تنظر إلى كل تفصيلة وما كان يجب أن يحدث ولم يحدث، ولكن أعتقد أننا علينا أن نلفت إلى جودة الكرة العرضية من روبيرتسون وإنهاء محمد صلاح للهجمة كان فاخرًا، والعرضية كانت عبقرية».

وأكد «شيروود» أن «صلاح» كان محظوظًا من ارتطام الكرة في الأرض وارتدادها نحو رأسه «لأن في أي حالة أخرى كان سيكون عليه أن يوقف الكرة، لكنها ارتدت في الطول الصحيح وهو وضعها وهو هداف رائع».