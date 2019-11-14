شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تييري هنري مديرًا فنيًا لمونتريال إمباكت الكندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي، الذي يخوض غمار الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعيين الفرنسي تييري هنري مديرًا فنيًا للفريق حتى عام 2022.

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ووقع نجم أرسنال وبرشلونة السابق على عقد يمتد لمدة عامين مع الفريق ليتولى ثاني مهامه كمدير فني في مسيرته، بعد فترة قصيرة قضاها على مقعد القيادة الفنية لموناكو الفرنسي، انتهت بإقالته بعد قرابة 4 أشهر لسوء النتائج.

وكان «هنري» قد لعب دور مساعد المدرب روبيرتو مارتينيز مع المنتخب البلجيكي خلال كأس العالم الماضي والتي حصل خلاله الشياطين الحمر على الميدالية البرونزية.

وأكد الفرنسي سعادته بالعودة للدوري الأمريكي، الذي قضى فيه وقتًا كلاعب في نيويورك ريد بولز، موضحًا أنه شرف له تدريب فريق مونتريال إمباكت.