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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيموفيتش محط أنظار بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
أكدت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند دخل في دائرة المهتمين في التعاقد مع النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق.
وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أعلن بالأمس رحيله عن لوس أنجلوس، بعدما قاد الفريق خلال 59 مباراة نجح في تسجيل 53 هدفًا وصنع 15 بجميع المسابقات.
زلاتان مطلوب من كبار أوروبا
ويعد إبراهيموفيتش هدفًا للعديد من الأندية في أوروبا خلال الوقت الحالي، أبرزها ميلان وبولونيا ونابولي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، وبروسيا دورتموند.
وأشارت صحيفة صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن دورتموند يرغب في ضم النجم السويدي، لتدعيم خطوط فريقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً وأن اللاعب يمكنه التوقيع لأي فريق دون مقابل في يناير المقبل، بعدما أصبح حرًا بنهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.
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