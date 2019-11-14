شكرا لقرائتكم جلاد الدورى السعودى مرشح بقوة لتدعيم هجوم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي المصري في الفترة القادمة، باعتباره من أبرز المهاجمين في الدوريات العربية، ويقدم مستويات قوية مع فريقه السعودي.

علم "الخليج 365" أن عمر السومة معروض على الأهلي لتدعيم خط هجومه في الانتقالات الشتوية المقبلة أو نهاية الموسم الحالي، باعتباره من اللاعبين المستهدفين لتقديم الدعم اللازم للهجوم الأحمر.

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وعرض أحد المحبين للأهلي عمر السومة على مسئولي القلعة الحمراء للتعاقد معه، وينتظر الحصول على الضوء الأخضر من أجل حسم صفقة جلاد الدوري السعودي في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن هناك مطالب كثيرة داخل الأهلي بالتعاقد مع السومة، باعتباره يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية وقادرة على التعامل مع الكرة تحت ضغط والتصويب بكللتا قدميه وكذلك اتقان الرأسيات.