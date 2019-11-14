شكرا لقرائتكم المقاصة تمنع الإسماعيلي من مواجهة طلائع الجيش ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويكثف الجهاز الادارى للطلائع مجهوداته للبحث عن ودية تقام الاحد المقبل بالاسماعيلية فى إطار معسكر الفريق هناك استعداداً لإستئناف مباريات الدوري.

ونجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش فى التعاقد بشكل رسمى مع طارق يحيى لتولى الإدارة الفنية للفريق، خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن الفريق.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ويستأنف، اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج تدريباته استعداداً لودية مصر المقاصة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأربعاء، عقب الفوز على المصرى البورسعيدى ودياً بهدف.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.