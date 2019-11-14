شكرا لقرائتكم لاعب جديد من الأهلى مطلوب فى إنبى بانتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهدف مسئولو إنبى، الحصول على خدمات عمار حمدى لاعب الأهلى والمنتخب الأولمبى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويرغب مسئولو إنبى فى تعزيز الخط الأمامى للفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعب الأهلى، الذى ظهر بصورة رائعة مع المنتخب الأولمبى فى منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المُقامة حالياً فى مصر.

ويعانى فريق إنبى هذا الموسم من استمرار التواجد فى دائرة شبح الهبوط مبكراً باحتلاله المركز الأخير بنقطة واحدة بعد خوضه 5 مباريات خسر خلالها فى 4 لقاءات وطلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى تولى المسؤولة خلفا لعلى ماهر قد طلب تدعيم الصفوف فى شهر يناير للخروج من شبح الهبوط من خلال ضم لاعبين مميزين.