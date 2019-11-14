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شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في تصفيات أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا
مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا، و يأمل منتخب مصر في انطلاقه قوية و تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحيه امام كينيا بالمجموعات خاصه بأنها على ملعبه و وسط جماهيرة، و تضع الجماهير المصرية امالاً كبيرة على نجم الفراعنة محمد صلاح بأن يقود المنتخب نحو الصعود لكأس الأمم و تحقيقها.
يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا
مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا، و خاض منتخب مصر مبارتين وديتين امام بوتسوانا و ليبيريا و استطاع في اللقائين تحقيق الفوز بهدف نظيف احرزهم حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب و النادي الأهلي و كان أُصيب مؤخراً بقطع في الغضروف.
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