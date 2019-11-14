شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في تصفيات أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا، يلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم امام نظيره كينيا ضمن الجوله الأولى من المجموعات بالتصفيات المؤهله لكأس أمم افريقيا 2021 في تمام الساعه السادسه بملعب برج العرب.



يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا

مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا، و يأمل منتخب مصر في انطلاقه قوية و تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحيه امام كينيا بالمجموعات خاصه بأنها على ملعبه و وسط جماهيرة، و تضع الجماهير المصرية امالاً كبيرة على نجم الفراعنة محمد صلاح بأن يقود المنتخب نحو الصعود لكأس الأمم و تحقيقها.



يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا Advertisements

مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا، و خاض منتخب مصر مبارتين وديتين امام بوتسوانا و ليبيريا و استطاع في اللقائين تحقيق الفوز بهدف نظيف احرزهم حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب و النادي الأهلي و كان أُصيب مؤخراً بقطع في الغضروف.