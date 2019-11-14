شكرا لقرائتكم تشكيل مصر ضد كينيا.. كهربا يقود الهجوم.. والسولية بديل النني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة الذي سيخوض مباراة كينيا فى السادسة من مساء اليوم فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى: محمد الشناوى الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة Advertisements الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – قفشة الهجوم: كهربا

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