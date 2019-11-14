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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد كينيا بث مباشر اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا



يستهل المنتخب الوطني الأول مشواره الرسمي مع المدير الفني الجديد حسام البدرى بمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 والتي يحتضنها ملعب استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى.

ويقع المنتخب الوطني الأول ضمن منتخبات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية المنتظر اقامتها بالكاميرون العام بعد المقبل مع فرق كينيا وجزر القمر وتوجو.

مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد كينيا



وأعلن اتحاد الكرة أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الوطني في مستهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2021 في الكاميرون، وذلك بسبب الإصابة.

وقال في بيان رسمي أن "الفحوصات الطبية تؤكد عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر" اللتين تواجههما مصر الخميس والإثنين تواليا في منافسات المجموعة السابعة التي تضم توجو أيضا.

ولم يكشف الاتحاد عن نوع الإصابة التي يعاني منها صلاح لكن وسائل إعلام إنليزية تحدثت عن إصابته في كاحله الأيسر خلال مباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي خامل اللقب (3-1)، وتم استبداله في الدقائق الأخيرة.

مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد كينيا



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وهي نفس الإصابة التي تعرض لها صلاح في مباراة الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في الدوري ضد ليستر سيتي.

وكان صلاح قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إلا انه غاب عن مران المنتخب مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية واكتفى بمتابعته من مقاعد البدلاء، بسبب شكواه من الإصابة.

واجتمع صلاح بالمدير الفني للمنتخب حسام البدري ومدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبوالعلا، قبل أن يُتَخَذ قرار عدم مشاركته في مباراتي كينيا وجزر القمر.

​مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد كينيا



وكشفت تقارير صحافية إنجليزية الإثنين عن وجود حالة من القلق داخل ليفربول بشأن الإصابة التي يُعاني منها صلاح، وأن الجهاز الطبي في النادي طلب بقاء المهاجم المصري في إنكلترا من أجل الخضوع للفحوص الطبية.

وغاب صلاح عن المنتخب في المباراة الدولية الودية ضد تنزانيا الشهر الماضي بسبب الاصابة ايضا.