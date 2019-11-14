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جدة - عمرو شويل كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر والكاميرون الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة



كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر والكاميرون الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط عقب الفوز على منتخب مالي في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم على غانا في أفضل مباريات البطولة فنيا بنتيجة 3-2 بعد ريمونتادا تاريخية، في المقابل يحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني برصيد 4 نقاط عقب التعادل مع منتخب غانا في المباراة الأولى 1-1 ثم الفوز على منتخب مالي بهدف دون رد.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر والكاميرون الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

يتطلع منتخب مصر لحسم صدارة المجموعة عقب ضمان التأهل للدور نصف النهائي، لمواجهة الطرف الأضعف من المجموعة الثانية وصاحب المركز الثاني، وتحقي دفعة معنوية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ومن ثم التفكير في التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

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في المقابل يتطلع منتخب الكاميرون لحسك بطاقة التأهل الثانية إلى دور نصف النهائي في المجموعة حيث يحتاج منتخب الأسود بقيادة سونج الخروج لو بنقطة التعادل لاحتلال المركز الثاني وخطف بطاقة المربع الذهبي.



كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر والكاميرون الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

حيث واجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي منتخب الأسود الكاميرونية مرتين ، المرة الأولى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع عام 2001 وفاز المنتخب الأولمبي بثلاثية نظيفة، وفي المباراة الثانية خسر المنتخب الأولمبي بنتيجة 3-1في دورة الألعاب الإفريقية عام 2003.