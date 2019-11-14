شكرا لقرائتكم مدرب أحمال المنتخب: نضع برامج استشفائية خاصة للاعبين تمنع تعرضهم للإجهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح كمال عبد الواحد مدرب أحمال المنتخب الأولمبي ، عن خضوع لاعبي الفراعنة لبرنامج استشفائي كامل عقب مباراة غانا التي انتهت بفوز المنتخب الوطني الأولمبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما. وقال كمال عبد الواحد في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : نسعي كجهاز فني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب للعمل علي تخلص اللاعبين من الإرهاق من خلال خضوعهم لبرنامج استشفائي عقب كل مباراة منعا لتعرضهم لاصابات عضلية، مشددا علي ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب لا يضع تدريبات بدنية قوية للاعبين اثناء البطولة خوفا من تعرضهم للاصابات.

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