شكرا لقرائتكم كشف طبي جديد على "أمامية" أحمد عادل عبد المنعم بالمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يخضع احمد عادل عبد المنعم لكشف طبي اليوم لتحديد حجم اصابته ما بين شد في العضلة الامامية أو تمزق ، حيث خضع اللاعب لعلاج مكثف وتأهيل باعتبار ان الاشعة اثبتت تعرضه لشد في العضلة الامامية، الا ان اللاعب لا يزال يعاني الام في العضلة الامامية مما جعل الجهاز الطبي بقيادة امين رفعت يقرر خضوع احمد عادل لاشعة جديدة وكشف طبي أكثر تخصصا في العضلة الامامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.
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