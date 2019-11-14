شكرا لقرائتكم كشف طبي جديد على "أمامية" أحمد عادل عبد المنعم بالمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الخميس، أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي المقاصة لاختبار طبي جديد، وكشف متخصص لتحديد الإصابة التي يعاني منها ، بعدما تجددت آلام الإصابة في العضلة الأمامية مرة أخرى.

ومن المقرر أن يخضع احمد عادل عبد المنعم لكشف طبي اليوم لتحديد حجم اصابته ما بين شد في العضلة الامامية أو تمزق ، حيث خضع اللاعب لعلاج مكثف وتأهيل باعتبار ان الاشعة اثبتت تعرضه لشد في العضلة الامامية، الا ان اللاعب لا يزال يعاني الام في العضلة الامامية مما جعل الجهاز الطبي بقيادة امين رفعت يقرر خضوع احمد عادل لاشعة جديدة وكشف طبي أكثر تخصصا في العضلة الامامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية اليوم مع فريق اسوان قبل السفر غدا للاسماعيلية للدخول في معسكر مغلق تتخلله مباراتين وديتين امام كل من المصري والإسماعيلي في ختام استعدادات المقاصة لاستئناف الدوري.