شكرا لقرائتكم الجماهير المصرية تجتمع على تأهل الفراعنة للأوليمبياد ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجمعت الجماهير المصرية التي شاركت في استطلاع "الخليج 365" بشأن موقف المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، على قدرة الفراعنة على التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 ولكن مع اختلاف التوقعات بين الجماهير على حصد اللقب.

وجاء اختيار صعود الفراعنة للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 كأكثر الخيارات التي وقع حظيت بقوب الجماهير المصرية بنسبة 45%.

بينما جاء خيار الصعود للأوليمبياد وحصد بطولة إفريقيا في المركز الثاني بنسبة 44%، بينما نسبة الفشل في التأهل إلى الأوليمبياد بنسبة 11%.

وفاز المنتخب الاوليمبي على مالي وغانا في أول جولتين بالبطولة ويستعد لخوض المباراة الثالثة ضد الكاميرون الليلة.

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