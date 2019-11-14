شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك في ودية الأميرية.. عمر السعيد وشيكابالا فى الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء تشكيل الزمالك فى ودية الأميرية مكونا من اللاعبين: محمد أبوجبل في حراسة المرمى محمد عنتر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وإسلام جابر فى خط الدفاع محمد حسن ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وكريم بامبو في الوسط Advertisements عمر السعيد في الهجوم ويواصل الزمالك، استعداداته خلال فترة توقف الدوري المصري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الزمالك قد خسر أمام وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت أمس الأثنين فى اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك في ودية الأميرية.. عمر السعيد وشيكابالا فى الهجوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.