بيراميدز يحضر الوداد المغربي لديربي كازابلانكا...

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جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر على مواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل بالملعب الفرعي للملعب الكبير بمراكش، استعدادا لمباراة الديربي العربي بين الوداد والرجاء يوم 23 نوفمبر الحالي. في إياب دور الـ16 للبطولة العربية
ويتطلع الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الوداد ، للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين الاحتياطيين في ظل غياب العناصر الأساسية المرتبطة بالمشاركة في المعسكرين الإعداديين للمنتخبين الأول والمحلي.
يذكر أن الوداد المغربي وضع معسكرا إعداديا بمراكش، تحضيرا لمباراته ضد الرجاء ب إياب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية التي تحمل اسم الملك محمد السادس، بعدما كانت مباراة الذهاب قد إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وسافر فريق بيراميدز إلى المغرب لخوض معسكر مغلق مستغلا فترة توقف الدوري هناك في التحضير جيدا لاستئناف المسابقة.
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