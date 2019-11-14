شكرا لقرائتكم منتخب البحرين يتعادل سلبياً مع هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب هونغ كونغ لكرة القدم بضيفه منتخب البحرين يوم الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 . وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع منتخب هونغ كونغ رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع، ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب العراقي مع ضيفه الإيراني.

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