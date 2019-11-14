شكرا لقرائتكم المنتخب اللبناني يكسب نقطة ثمينة أمام كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على لقاء منتخب لبنان مع ضيفه منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس في الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، والتي شهدت أيضا فوز منتخب تركمانستان 3 - 1 على ضيفه منتخب كوريا الشمالية.

وتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب برصيد ثماني نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه منتخبا لبنان وكوريا الشمالية، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين احتل منتخب تركمانستان المركز الرابع بست نقاط، وقبع منتخب سري لانكا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، عجز منتخبا لبنان وكوريا الجنوبية عن التسجيل على مدار شوطي المباراة، بعدما أضاع لاعبوهما جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.