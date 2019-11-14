شكرا لقرائتكم منتخب الإمارات يخسر أمام فيتنام بهدف في تصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دفع منتخب الإمارات ثمن تسرع حكم لقائه مع مضيفه المنتخب الفيتنامي بطرد احد لاعبي الفريق الإماراتي ليضطر للعب بعشرة لاعبين لمدة 53 دقيقة، ليخسر صفر - 1 أمام منافسه اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، والتي شهدت أيضا فوز ماليزيا 2 - 1 على ضيفتها تايلاند.

وتأتي تلك الخسارة، لتضاعف من جراح المنتخب الإماراتي، الذي خسر 1 - 2 أمام مضيفه منتخب تايلاند في الجولة الماضية.

Advertisements

وارتفع رصيد المنتخب الفيتنامي إلى عشر نقاط، ليتربع على الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، فيما احتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ماليزيا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تذيل منتخب إندونيسيا الترتيب بلا نقاط.

ولعب منتخب الإمارات بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 37، عقب تلقي خليفة الحمادي بطاقة حمراء قاسية من الحكم الياباني إيدا غومبي، الذي أدار المباراة.

واستغل منتخب فيتنام النقص العددي في صفوف منتخب الإمارات، ليحرز نجوين تين لينه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45. وحاول منتخب الإمارات إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليتلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة.