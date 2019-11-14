شكرا لقرائتكم استبعاد مدافع روما من منتخب إيطاليا بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، أن المدافع جيانلوكا مانشيني سيترك معسكر المنتخب الإيطالي بسبب مشاكل عضلية وذلك قبل آخر مواجهتين يخوضهما الفريق في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبات مدافع روما رابع لاعب يصاب في قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني، وذلك بعد إصابة المهاجم دومينيكو بيراردي، والمدافع ليوناردو سبينازولا وصانع الألعاب ماركو فيراتي.

وبعد أن ضمن المنتخب الإيطالي صدارة المجموعة العاشرة، استدعى المدرب اللاعب الشاب ساندرو تونالي ليحل محل فيراتي في مباراة الفريق أمام منتخب البوسنة والهرسك المقرر إقامتها غدا الجمعة ومواجهة منتخب أرمينيا المقرر إقامتها الاثنين المقبل.