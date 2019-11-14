شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يرحل عن لوس أنجلوس غالاكسي.. ويوجه رسالة للأميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرحل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم بعد أن قضى موسمين في النادي، وذلك وفقا لما أعلنه الطرفان مساء يوم الأربعاء.

وذكر لوس أنجلوس أن النادي واللاعب توصلا لاتفاق بالتراضي وتم توجيه الشكر لزلاتان على خدماته بعدما سجل 56 هدفا في 52 مباراة منذ انضمامه للفريق في مارس 2018.

وكتب إبراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" :"أتيت، رأيت، قهرت. شكرا لوس أنجلوس غالاكسي لأنكم جعلتموني أشعر أنني حي مرة أخرى".

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وأضاف: "لجماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان. مرحبا بكم. تتواصل القصة... الآن عودوا لمشاهدة البيسبول".

وفاز لوس أنجلوس غالاكسي بمباراة واحدة في الدور الفاصل بمشاركة زلاتان، الذي فشل في الحصول على جائزة اللاعب الأكثر قيمة في الموسمين اللذين قضاهما في أمريكا.

وقال كريس كلين رئيس نادي جالاكسي:"نود أن نشكر زلاتان على مساهماته في فريق جالاكسي وفي الدوري الأمريكي".

وأضاف: "منذ وصوله في 2018، كان لزلاتان تأثير إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنجلوس. نحن ممتنون لأخلاقياته في العمل، وشغفه".