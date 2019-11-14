إبراهيموفيتش يعلن مغادرة لوس انجليس غالاكسي

اسماء السيد - أعلن نجم كرة القدم السويدية زلاتان ابراهيموفيتش الأربعاء مغادرته لفريق لوس أنجليس غالاكسي الأميركي بعدما قضى موسمين في صفوفه، دون ان يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب.
ونشر ابراهيموفيتش تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، بالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب، تستمر القصة... الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول".
ولم يحقق اللاعب السويدي أي لقب مع الفريق على عكس فرق كثيرة دافع عن ألوانها سابقاً.
وسبق لابراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنكليزي (2016-2018).
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