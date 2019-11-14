"المذهل" هاردن يقود هيوستن لحسم القمة مع كليبرز









اسماء السيد - قاد النجم جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى مواصلة صحوته والفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 102-92 في قمة مباريات الأربعاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل هاردن 47 نقطة بينها ثلاثيتان حاسمتان في الثواني الأخيرة ليساهم في الفوز الخامس على التوالي لهيوستن والثامن في 11 مباراة هذا الموسم ليلحق بيوتا جاز في المركز الثاني في المنطقة الغربية، فيما تراجع لوس انجليس كليبرز الى المركز الخامس بعدما مني بخسارته الرابعة في 11 مباراة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة.

وعزز هاردن الذي مرر سبع كرات حاسمة مع ست متابعات، صدارته في لائحة هدافي الدوري حتى الآن بمعدل 38,2 نقطة في المباراة الواحدة، ووحده وايلت تشامبرلاين حقق أفضل منه (50,3 نقطة عام 1962، 44,8 عام 1963، 38,3 عام 1961)، فيما بلغ معدل الأسطورة مايكل جوردان 37 نقطة عام 1987.

وأشاد مدرب هيوستن روكتس مايك دانطوني بنجمه قائلا "ليس الأمر كما لو أننا لم نره يقوم بهذا الشيء من قبل. سنراه يفعل ذلك مرة أخرى، إنه مذهل، إنه فقط أفضل لاعب في المباراة. هذا ما أتوقعه. إنه لاعب مميز، ولا شك في ذلك".

وأضاف راسل وستبروك 17 نقطة وكلينت كابيلا 12 نقطة، فيما لم يتخطَ بقية لاعبي هيوستن حاجز الثماني نقاط.

في المقابل، برز الوافد الجديد كواهي لينارد، افضل لاعب في الأدوار النهائية الموسم الماضي عندما قاد تورونتو رابتورز إلى اللقب الأول في تاريخه، في صفوف لوس أنجليس كليبرز بتسجيله 26 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، بيد أنه عانى من التعب في الدقائق الأخيرة التي عادة ما تكون له فيها الكلمة الأخيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد مدرب كليبرز دوك ريفرز بسبب احتجاجه على التحكيم حتى أن نجله أوستن ريفرز، لاعب الارتكاز البديل في هيوستن والذي سجل سبع نقاط، سخر من والده وطالب بمعاقبته.

وعلق أوستن مازحا "لقد كانت لحظة جيدة، لقد استمتعت بها حقًا، لن أكذب عليكم، لقد استمتعت بذلك حقا".

واستهل هيوستن المباراة بقوة وحسم الربع الأوّل بفارق 16 نقطة (31-15)، لكن الضيوف تفوقوا في الربعين الثاني والثالث (22-18 و31-25) مقلصين الفارق إلى ست نقاط (68-74).

واشتدت المنافسة في الربع الأخير وحسمه هيوستن في الثواني الأخيرة 28-25.

- فوز تاسع تواليا لبوسطن -

وواصل بوسطن سلتيكس انتصاراته المتتالية ورفعها إلى تسعة في 10 مباريات عزز بها صدارته للمنطقة الشرقية عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 140-133.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من الفريقين منذ البداية حيث انتهى الربع الأول بالتعادل 34-34، قبل أن يكسب بوسطن الثاني بفارق سلة (34-32) والثالث بفارق أربع نقاط (34-30)، ثم تابع أفضليته في الربع الأخير موسعا الفارق إلى 17 نقطة لكن واشنطن عاد في النتيجة وقلص الفارق إلى 4 نقاط قبل أن يحسم بوسطن النتيجة بفضل ثلاثية لكيمبا ووكر.

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وكان ووكر افضل مسجل في صفوف بوسطن برصيد 25 نقطة بينها ست ثلاثيات مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف جايسون تاتوم 23 وجايلن براون 22 نقطة، فيما فرض برادلي بيل نفسه نجما للمباراة بتسجيله 44 نقطة لم تكن كافية لتجنيب واشنطن ويزاردز الخسارة السابعة في تسع مباريات هذا الموسم والثالثة تواليا.

وعانى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز من غياب لاعب ارتكازه الكاميروني جويل إمبييد ومني بخسارة أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 97-112، هي الأولى بعد فوزين متتاليين والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة.

وغاب إمبييد بعدما فضل المدرب بريت براون إراحته بسبب آلام في الركبة.

وبرز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش في صفوف اورلاندو ماجيك بتسجيله 25 نقطة مع 10 متابعات، فيما تألق جوش ريتشاردسون في صفوف فيلادلفيا بتسجيله 19 نقطة.

- ليكرز يزيد محن ووريرز -

وزاد لوس أنجليس ليكرز محن ضيفه غولدن ستايت ووريرز البطل ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، عندما تغلب عليه 120-94.

وهي الخسارة الخامسة على التوالي والعاشرة في 12 مباراة هذا الموسم لغولدن ستايت الذي بلغ الدور النهائي للدوري في الأعوام الخمسة الأخيرة.

ويعاني ووريرز الأمرين هذا الموسم بعد رحيل نجمه كيفن دورانت إلى بروكلين نتس، وغياب نجميه ستيفن كوري وكلاي طومسون، الأول بسبب إصابة بكسر في يده سيبعده حتى الربيع المقبل، والثاني بعد خضوعه لعملية جراحية لاصابة في الرباط الصليبي، حيث من المحتمل أن يغيب الموسم بأكمله.

في المقابل، حقق ليكرز فوزه الثاني تواليا والتاسع في 11 مباراة هذا الموسم فعزز صدارته للمنطقة الغربية.

ويدين ليكرز بفوزه إلى نجمه "الملك" ليبرون جيمس صاحب 23 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وست متابعات، وكايل كوزما الذي سجل 22 نقطة مع خمس متابعات، فيما كان دانجيلو راسل أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 21 نقطة.

واستعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب توازنه بسرعة بفوزه الثمين على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 114-106 بفضل 36 نقطة لنجمه الكاميروني باسكال سياكام.

وكان تورونتو الذي حقق فوزه الثامن في 11 مباراة هذا الموسم، خسر أمام لوس أنجليس كليبرز 88-98 الثلاثاء.

وخسر تشارلوت هورنتس أمام ضيفه ممفيس غريزليز 117-119، فيما فاز مينيسوتا تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 129-114.