غانا يواجه مالي اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز” في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23...

يشهد مساء اليوم ملعب السلام لقاء فريقي منتخب غانا ومنتخب مالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الاولى في بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا، حيث تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بمشاركة 8 منتخبات حتى يوم 22 نوفمبر الحالي.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:

في حراسة المرمى: ريتشموند اي، كوامي باه، إبراهيم دونالد.

خط الدفاع: كينجسلى فوبى، حبيب محمد، إيمانويل كودجو،، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا،ويليام دينكي.

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خط الوسط: إيفانز أوسي أوسو، صامويل أوبينج جيابا، مايكل أجبيكبورنو،ياو يبواه، إيمانويل لوموتي، سيمون زيبو

خط الهجوم: عباس عيسى، إيفانز منساه، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز،فرانك أرهين،أوسو كوابينا.

الجدير بالذكر أن منتخب غانا يدخل مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل الحفاظ على آماله الضئيلة في الصعود للدور نصف النهائي،وينتظر خسارة منتخب الكاميرون أمام مصر في المباراة التي تقام بنفس التوقيت على إستاد القاهرة.