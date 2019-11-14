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تعرف على نتائج مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر والتى أقيمت اليوم عن فوز بنى سويف بقيادة حسن موسى على المنيا برباعية نظيفة ، فى الوقت الذى واصل فيه البنك الأهلي نتائجه الجيدة بالفوز على المعادى بأربعة أهداف مقابل هدف .

كما فاز تليفونات بنى سويف على الواسطى 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى ، فى الوقت الذى فاز فيه الإعلاميين على طهطا بهدف مقابل للاشئ .

 

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