شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر والتى أقيمت اليوم عن فوز بنى سويف بقيادة حسن موسى على المنيا برباعية نظيفة ، فى الوقت الذى واصل فيه البنك الأهلي نتائجه الجيدة بالفوز على المعادى بأربعة أهداف مقابل هدف .

كما فاز تليفونات بنى سويف على الواسطى 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى ، فى الوقت الذى فاز فيه الإعلاميين على طهطا بهدف مقابل للاشئ .