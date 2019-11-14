كهربا والشحات يقودان هجوم المنتخب امام كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى تشكيلة الفراعنة التى ستخوض لقاء كينيا فى السادسة من مساء اليوم فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد الشناوى Advertisements الدفاع : احمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة الوسط : طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – افشة الهجوم : كهربا

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