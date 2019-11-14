شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إنبى يستهدف لاعبا جديدا من الأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف مسئولو إنبى، الحصول على خدمات لاعب الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويعانى فريق إنبى هذا الموسم من استمرار التواجد فى دائرة شبح الهبوط مبكراً باحتلاله المركز الأخير بنقطة واحدة، بعد خوضه 5 مباريات خسر خلالها فى 4 لقاءات وطلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى تولى المسؤولة خلفا لعلى ماهر قد طلب تدعيم الصفوف فى شهر يناير للخروج من شبح الهبوط من خلال ضم لاعبين مميزين.

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