شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورًا من بدأ مرحلة علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، صورًا من بدأ مرحلة علاج قدمه حيث يعانى الفرعون المصرى من إصابة فى الكاحل منذ مشاركته فى لقاء ليستر سيتى، يوم 5 أكتوبر الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو ما تسبب فى غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد، الذى انتهى بالتعادل 1-1

وتسيطر حالة من الغموض حول فترة غياب صلاح عن الملاعب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الكاحل، والتى أبعدته عن المشاركة فى مباراتى "الفراعنة" أمام كينيا وجزر القمر، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتجددت إصابة محمد صلاح فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت الأحد الماضى بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتى خلال المباراة التى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ليتحامل اللاعب على نفسه ويكمل المباراة قبل أن يتم استبداله فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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وساهم الملك المصرى محمد صلاح بتسجيل 69 هدفاً فى 60 مباراة له على ملعب "أنفيلد" بجميع المسابقات، حيث أحرز 51 هدفاً وصنع 18 هدفاً آخر.

كما ساهم محمد صلاح فى 52 هدفاً فى 44 مباراة خاضها مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" على ملعب "أنفيلد"، حيث سجل 38 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.



