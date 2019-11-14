شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها إعلان اتحاد الكرة شروط قبول وسطاء اللاعبين ، و كذلك التشكيل الجديد لفريق بتروجت .

قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اصطحاب الـ24 لاعبا المتواجدين فى المعسكر حاليا إلى جزر القمر، استعدادا لمباراة المنتخبين يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

لاعب وسط الأهلى فى السفارة الألمانية.. اعرف السبب

توجه حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى إلى السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا استعدادا لإجراء جراحة غضروف الركبة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن هناك جهودا مكثفة لاستخراج تأشيرة ألمانيا بهدف التعجيل بسفر حمدى فتحى وإجراء العملية الجراحية.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن اليوم الخميس آخر موعد لقبول أوراق المرشحين لنيل رخصة وسطاء اللاعبين الجديدة.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن من بين الشروط هو شراء كراسة الشروط بمبلغ 10 آلاف جنيه وحال نجاح الوسيط فى الاختبارات يتم سداد مبلغ 90 ألف جنيه أخرى، أما حال الرسوب فلا يسترد الوسيط أى مبالغ.

Advertisements

قرر مجلس إدارة بتروجت بتشكيله الجديد برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤيا والاستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعوده الفريق الكروى إلى الدورى الممتاز وجاء تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالى:

أولا : إنهاء التعاقد مع الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة محمد عودة بالتراضى، حيث تم أمس الأربعاء الانتهاء من جميع الإجراءات وتوجيه الشكر إليه ولجهازه المعاون.

يلتقى اليوم المنتخب الأولمبى مع نظيره الكاميرونى فى إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

نشرت صفحة الاتحاد الأفريقى الكاف عبر تويتر فيديو لملخص لمسات رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى المصرى قبل مواجهة الكاميرون.