ماذا يفعل البدرى عندما يواجه كينيا للمرة الثالثة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم المنتخب الوطنى مع نظيره الكينى فى أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 .
ويقود المنتخب حسام البدرى خلفا لخافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر يونيو الماضى .
وقبل أن يبدأ البدرى مهمته الرسمية مع الفراعنة ، فسبق له و ألتقى مع المنتخب الكينى ، خلال مسيرته الكروية كلاعب فى المستطيل الأخضر .
وانضم حسام البدرى إلى صفوف المنتخب الوطنى كلاعب، عام 1981، و شارك مع الفراعة فى 11 مباراة خلال 4 سنوات من 1981 حتى 1985 .
أول مباراة شارك فيها البدرى مع الفراعنة كانت أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1981 ، و انتهت بفوز المنتخب المصرى بخمسة اهداف مقابل ثلاثة للمنتخب الكينى .
وخلال لقاء العودة بين المنتخبين ، فى نفس العام ، تغلب الفراعنة على كينيا 2/0 ، أحرز الأهداف حسام البدرى ، و محمود الخطيب، ليكون هو هدف البدرى الوحيد مع الفراعنة .
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