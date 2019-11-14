شكرا لقرائتكم خبر عن غموض إصابة أحمد عادل عبد المنعم يؤجل مشاركته فى تدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي فريق مصر للمقاصة لاختبار طبي جديد اليوم، وكشف متخصص لتحديد الإصابة التي يعاني منها الحارس، بعدما تجددت الام العضلة الامامية مرة أخرى.

وسيخضع أحمد عادل عبد المنعم لكشف طبي اليوم لتحديد حجم اصابته ما بين شد في العضلة الامامية أو تمزق ، حيث خضع اللاعب لعلاج مكثف وتأهيل باعتبار ان الاشعة اثبتت تعرضه لشد في العضلة الامامية، الا ان اللاعب لا يزال يعاني الام في العضلة الامامية مما جعل الجهاز الطبي بقيادة امين رفعت يقرر خضوع احمد عادل لاشعة جديدة وكشف طبي أكثر تخصصا في العضلة الامامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية اليوم مع فريق اسوان قبل السفر غدا للاسماعيلية للدخول في معسكر مغلق تتخلله مباراتين وديتين امام كل من المصري والإسماعيلي في ختام استعدادات المقاصة لاستئناف الدوري.