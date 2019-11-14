شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وشيكابالا يقودان الزمالك امام الأميرية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك ، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأميرية وديا اليوم التي تقام على ملعب النادي. وجاء التشكيل الفريق في مباراة اليوم : محمد ابوجبل في حراسة المرمى Advertisements محمد عنتر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وإسلام جابر فى خط الدفاع محمد حسن ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد اوناجم وكريم بامبو في الوسط عمر السعيد في الهجوم ويستعد الزمالك لمباراة انبي في الدوري والمقرر لها 25 نوفمبر الجاري، ومباراة مايزمبي الكونغولي في بطولة دوري ابطال افريقيا، عقب فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021 ، ومشاركة المنتخب الأولمبي في أمم افريقيا تحت 23 عام.

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