الخليج 365 يكشف.. أين اتجه صلاح عقب خروجه من معسكر المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اتجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى دبي من أجل العلاج عقب خروجه من قائمة المنتخب الوطني بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وعلم "الخليج 365" أن صلاح اتجه إلى دبي من أجل العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل وهو ما جعله يبتعد عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في إطار تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون 2021.

صلاح اشتكى من إصابة في الكاحل بعد تدخل البرازيلي فيرناندينو لاعب وسط مانشستر سيتي، وسبق أن تعرض "مو" لنفس الإصابة في مباراة ليستر سيتي التي أقيمت مطلع أكتوبر الماضي ضمن الأسبوع الثامن من الدوري وهو ما جعل نجم ليفربول يغيب عن معسكر المنتخب وقتها بجانب مباراة مانشستر يونايتد.

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وكانت شبكة "سكاي" البريطانية كشفت أن الجهاز الفني لليفربول بقيادة يورجن كلوب منح اللاعب فرصة الاستشفاء خارج ميلوود (مقر تدريبات ليفربول).

وبحسب شبكة "سكاي" فإن موقف صلاح من العودة للمشاركة غير محدد، لافتة إلى أن مشاركته أمام كريستال بالاس في المباراة المقبلة محل شك. (طالع باقي التفاصيل)

ويستعد ليفربول عقب نهاية التوقف الدولي لمواجهة كريستال بالاس في 23 من الشهر الجاري ضمن حسابات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بريميرليج.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركز الثاني والثالث، وتسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع والمتوج باللقب في آخر نسختين.