رسميًا.. علاء عبدالعال مدربًا لبتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بتروجيت رسميًا عن تولي علاء عبدالعال قيادة الفريق البترولي في الفترة المقبلة بعد رحيل محمد عودة عن منصبه.

ووفقًا لما ذكره النادي البترولي عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، اليوم الخميس، فإن إدارة النادي برئاسة إبراهيم رمضان وجهت الشكر لمحمد عودة.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن عبدالعال سيقود بتروجيت على أن يكون جهازه المعاون من أبناء النادي وسيتولى محمد ثابت منصب مدرب عام للفريق.

Advertisements

ويتواجد أحمد شعبان في منصب المدرب ومعه شريف بيومي، على أن يقود عبدالخالق حسني مهمة تدريب الحراس.

وكان نادي بتروجيت والذي يشارك في دوري القسم الثاني تعرض لخسارتين على يد سيراميكا (1-0) والنصر (2-0)، مقابل فوز وحيد على حساب الداخلية (1-0).

جدير بالذكر أن بتروجيت سيخوض مباراة غدًا الجمعة أمام فريق الفيوم ضمن الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر.