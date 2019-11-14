"جاهزون وسنقاتل".. ماذا قال لاعب توتنهام عن مباراة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد فيكتور وانياما قائد منتخب كينيا والمحترف في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن منتخب بلاده سيقاتل خلال مواجهة المنتخب المصري.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني، مساء اليوم على ملعب "برج العرب" ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

وأضاف قائد المنتخب الكيني في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس": "سنلعب سويًا كالمعتاد، سنلعب كفريق واحد وجاهزون لمصر".

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وتابع: "رغم ترشح مصر على الورق إلا أننا نلعب كفريق واحد، وننتظر في النهاية النتيجة".

ويتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة السابعة في التصفيات في مجموعة تضم كلا من كينيا وجزر القمر وأخيرًا توجو.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد لتحقيق انطلاقة جيدة مع مدربه الجديد حسام البدري بعد الإخفاق في النسخة الماضية عقب الخروج من جنوب أفريقيا بالخسارة (1-0) من دور الـ16 ما أدى إلى إقالة الجهاز الفني والذي كان يقوده وقتها المكسيكي خافيير أجيري.