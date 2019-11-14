المنتخب السعودي يقلب الطاولة على أوزبكستان بثلاثية في تصفيات آسيا

حقق منتخب السعودية فوزًا غاليًا على نظيره أوزبكستان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب باختاكور المركزي، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

افتتح أهداف الشوط الأول لاعب أوزبكستان إلدور شوموررودف في الدقيقة 16 من بداية المباراة، ليتعادل المنتخب السعودي عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة 23، من ركلة جزاء.

ثم عاد منتخب أوزبكستان في الدقيقة

56 للتقدم بهدف ثاني من ركلة جزاء عن طريق شوكوف.

وفي الدقيقة 85 أحرز سلمان الفرج هدف التعادل للمنتخب السعودي من قذيفة خارج منطقة الجزاء تصطدم بأحد مدافعي الفريق المنافس وتسكن الشباك.

ثم نجح منتخب السعودية عن طريق ياسر القحطاني في تسجيل الهدف الثالث، بعد تسديدة رائعة للغاية من منطقة الجزاء خدعت الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة

89.

بهذا الفوز يحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، زياد الصحفي، محمد الخبراني، محمد البريك.

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خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيي الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري.

خط الهجوم: فراس البريكان.

في حين بدأ منتخب أوزبكستان المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي : إلدوربيك سويونوف.

خط الدفاع : علينجوف خوجي أكبر، فاروخ سايفييف، روستامجون اشورماتوف، أوتابيك شوكوروف.

خط الوسط: إكرم جون، أوديل أخمدوف، جلال الدين، سانجار كوديركولوف، إلدور شوموردوف

خط الهجوم : دوستونبيك خامدوف.