اتحاد السلة الأفريقي يختار ثلاثي مصري في قائمة المندوبين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة عن اختياره للثلاثي المصري كمندوبين فنين دوليين لتكون مصر أكثر دولة حاضرة في قائمة المندوبين. ونشر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً إن الاتحاد الأفريقي اختار الثلاثي هشام الحريري - أحمد الفلكي - هبة الحديدي" كمندوبين فنيين دوليين للفترة من 2019 - 2021 لتصبح مصر أكثر دولة حاضرة في قائمة المندوبين الفنيين. هشام الحريري - أحمد الفلكي - هبة الحديدي" كمندوبين فنيين دوليين للفترة من 2019 - 2021 لتصبح مصر أكثر دولة حاضرة في قائمة المندوبين الفنيين.

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