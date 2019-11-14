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بني سويف يكتسح المنيا برباعية نظيفة في كأس مصر

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حقق الفريق بني سويف فوزًا كبيرًا على نظيره المنيا بأربعة أهداف نظيفه في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث

لكأس مصر.

جائت المباراة من جانب واحد لفريق بني سويف الذي نجح في إمتلاك زمام المباراة

مبكراً عن ونجح في إحراز أول أهدافه عن طريق مصطفي الصفتي قبل أن يضيف معتز محروس الهدف الثاني وتمكن محمود عاطف و رضا عبدالعال من إحراز الهدفين الثالث والرابع.
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