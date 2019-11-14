حقق الفريق بني سويف فوزًا كبيرًا على نظيره المنيا بأربعة أهداف نظيفه في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالثلكأس مصر.
جائت المباراة من جانب واحد لفريق بني سويف الذي نجح في إمتلاك زمام المباراةمبكراً عن ونجح في إحراز أول أهدافه عن طريق مصطفي الصفتي قبل أن يضيف معتز محروس الهدف الثاني وتمكن محمود عاطف ميسي و رضا عبدالعال من إحراز الهدفين الثالث والرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر بني سويف يكتسح المنيا برباعية نظيفة في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.