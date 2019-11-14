الفرنسي جوميز يدعم المنتخب السعودي أمام أوزبكستان

حرص الفرنسي بافمنتي جوميز مهاجم الهلال السعودي علي مساندة منتخب السعودية في المباراة المقامة بينهم حاليًا علي ملعب باختكور المركزي ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023 .

ونشر جوميز عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي "

تويتر" صورة وهو يرتدي قميص المنتخب السعودي خلال مشاهدته للقاء من منزله .

قائلاً: أين قهوتي العربية ، أحتاجه لإرسال حظًا سعيدًا للبلاد التى أحبها .

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يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب أوزبكستان يوم الخميس على ملعب باختاكور المركزي،

وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣ .

يحتل منتخب أوزبكستان صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من ثلاثة مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة .

بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد 5 نقاط حيثُ فاز في مباراة كانت ضد سنغافورة بينما تعادل مباراتين ضد اليمن .